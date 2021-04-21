Убийца-эстонец сдался в полицию, чтобы избежать тюремного срока в России

В августе прошлого года прокуратура Вируского округа получила крайне необычное признание.

Находившийся в Болгарии Эдвин Рейнсалу сообщил о том, что, используя поддельные банковские карты, украл со счетов разных людей в общей сложности около 500 000 евро.

С 2015 года на вырученные деньги Рейнсалу жил в Эстонии и Испании, и теперь взял на себя роль обвинителя, назвав свою деятельность отмыванием денег в крупном масштабе.

В соответствии с Уголовным кодексом это очень серьёзное преступление, за которое суд может отправить преступника в тюрьму на срок до десяти лет.

Заявление принял к производству окружной прокурор Андреас Кангур, который очень хорошо понимал, почему Рейнсалу так рьяно спешит признаться в содеянном.