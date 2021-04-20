В Эстонию на учения прилетят истребители ВВС США

Тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии нацелены на отработку взаимодействия пилотов с авианаводчиками, нанесению авиаударов по переднему краю и перехвату воздушных целей.

Зона проведения учений охватывает окрестности авиабазы Эмари, островов Сааремаа и Хийумаа. Полеты истребителей будут проходить на высоте не ниже 1500 метров. ВВС Эстонии надеется, что местные жители отнесутся к учениям с пониманием.

48-е истребительное авиакрыло ВВС США расквартировано на авиабазе Лакенхит в Великобритании. На время проведения учений Agile Liberty истребители перебазированы на 32-ю авиабазу военно-воздушных сил Польши, город Ласк.

Подобные учения США проводят на постоянной основе для проверки боеготовности. Маневры направлены на улучшение взаимодействия между союзниками НАТО.