Новости Эстонии
20.04.2021, 14:31

Возможно ли закрыть границу Эстонии для россиян? Отвечают МИД и МВД

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president Kersti Kaljulaid ja Toomas Hendrik Ilves soome-ugri kuluuripealinna avaüritusel
president Kersti Kaljulaid ja Toomas Hendrik Ilves soome-ugri kuluuripealinna avaüritusel
Foto: Kenno Soo
Тоомас Хендрик Ильвес решил напомнить о себе провокационной репликой.

На выходных бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес призвал Европейский союз запретить въезд россиянам на территорию ЕС. "Просто заморозьте визы, за исключением чрезвычайных семейных обстоятельств. На карту поставлена безопасность Европы. Хватит" — написал Ильвес в своем Twitter 17 апреля.

Естественно, это сообщение разлетелось по мировым СМИ и социальным сетям. Замглавы МИД РФ Александр Грушко сказал РИА новости, что Ильвесу нужно поговорить с коллегами из Турции и Греции, чтобы понять "важность туризма и всего российского сегмента".

RusDelfi обратился к Министерству иностранных дел с просьбой ответить — может ли Эстония закрыть границу для россиян, учитывая огромное количество граждан РФ, проживающих в Эстонии. "Закрытие границ — крайний метод. Закрытие границ отрезает все контакты с российским обществом, даже на элементарном уровне, например, в сфере туризма. Плюс у многих россиян родственники проживают на территории ЕС", — заверили в пресс-службе, добавив, что сейчас особенно важна поддержка гражданского общества России. Глава МИД Эва-Мария Лиймет тоже против предложения бывшего президента.

В Министерстве внутренних дел, которое отвечает за пограничный контроль, отметили, что ограничение пересечения государственной границы возможно, если это необходимо в интересах национальной безопасности, общественного порядка или здоровья населения. Решение по этому вопросу правомочно принимать правительство Республики.

В двух министерства заверили RusDelfi, что закрытие границ или отмена всех виз — самая крайняя мера, к которой не собираются прибегать.

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