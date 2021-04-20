Лутсар: снимать ограничения следует поэтапно, начав с младших классов школ

По ее словам, коэффициент распространения коронавируса в Эстонии длительное время остается на уровне 0,83-0,85, и нельзя допускать, чтобы он превысил единицу, поэтому "запас прочности" при снятии ограничений пока незначительный, передает rus.err.ee.

"Исходя из этого, у нас "кредит" около 0,2. Какие-то послабления можно сделать, т.е. в какой-то степени открыть школы, но, вероятно, речь не будет идти об открытии школ в полном объеме", — сказала Лутсар.

Она уточнила, что начать следует с младших классов школ, а также разрешить различные занятия на свежем воздухе, например, групповые спортивные тренировки.

"Но это открытие должно быть все-таки поэтапным. Между этапами должны быть промежутки. Если что-то пойдет не так на предыдущем этапе, то снятие ограничений следует затормозить", — пояснила профессор Тартуского университета.