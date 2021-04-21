Кылварт объяснил, кто и как может обращаться по поводу возмещения аренды помещений в период коронавируса

”Обращаться нужно в то учреждение, с которым был заключён договор, — говорит мэр. — Речь идёт ведь только о тех арендных площадях, которые принадлежат городу”.

Договор может быть заключён с районной управой, городской канцелярией, департаментом городского хозяйства, и информацию можно получить напрямую из этих учреждений.

Все предприятия, не имевшие возможности проводить свою деятельность вследствие введения ограничений, получили скидку на аренду помещений за этот период до 100%.

”Суть заключается в том, что ограничения должны были повлиять на деятельность, например, это кафе, рестораны или школы по интересам, потому что это касается не только коммерческих предприятий, но и некоммерческих объединений”, — отметил Кылварт.

Речь идёт как о различных кружках, так и о спортивных клубах. Спортивные клубы продолжают получать полную, без сокращений, поддержку на проведение спортивной деятельности, хотя она отчасти проходит в интернете, и их также освободили от арендной платы за городские спортивные залы.

Исключения составляют коммерческие предприятия, которые по-прежнему осуществляют свою деятельность и на которые не повлияли ограничения; офисные помещения — так как они ”не зависят от того, есть ограничения или нет”; торговые точки на улице — эта деятельность разрешена, она не попадает под ограничения, следовательно, по словам Кылварта, ”здесь и нечего компенсировать”.

Точно такие же исключения есть и в спортивной деятельности. Если продолжается почасовая аренда помещений, где занимаются, например, кандидаты в сборную Эстонии или члены национальной сборной, — что разрешено, — то, соответственно, выплачивается и арендная плата.

”Поэтому здесь есть одно чёткое условие — если ваша деятельность пострадала тем или иным образом, то вы получаете скидку [на оплату аренды] или помощь от города”, — подчёркивает мэр.