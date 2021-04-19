19.04.2021, 18:43
В Нарве пожилых людей приглашают на вакцинацию(3)
Foto: Taavi Sepp
Во вторник и четверг (20-го и 22-го апреля) людям в возрасте 65+ и людям 60+ с сопутствующими заболеваниями можно будет прийти на вакцинацию в Нарвский центр вакцинации и получить прививку от коронавируса вакциной Moderna.
Всего Нарвская больница получила 100 доз вакцины, пишет "Нарвская газета".
Для вакцинации необходима предварительная регистрация. Зарегистироваться можно через государственную дигитальную регистратуру или позвонив по номерам 35 611 44, 35 727 78, 35 727 79.
Центр вакцинации Нарвской больницы находится по адресу Хайгла 1 , первый этаж.
Вакцинация пройдет с 8.00 до 16.00.