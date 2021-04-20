В попытках свергнуть Кылварта разные партии предлагают пожилым людям деньги, молодым — велосипедные дорожки

Pikalt Tallinna valitsenud Keskerakonnale ja selle linnapeale Mihhail Kõlvartile (keskel) loodavad kinda heita eeskätt Reformierakond ja Kristen Michal (vasakul) ning sotsid ja Raimond Kaljulaid.
Ekspress Meedia/Kollaaž
Несколько политических партий ещё не выдвинули кандидатов на выборы мэра Таллинна, которые состоятся через полгода.
На местных выборах, которые должны будут состояться через полгода, нынешний мэр Михаил Кылварт будет баллотироваться в мэры от правящей Центристской партии. Его главными оппонентами будут кандидаты от Партии реформ и Социал-демократической партии.
Кандидат в мэры города от Партии реформ Кристен Михал рассказал, что суть и название программы Партии реформ — ”Единый Таллинн”. В ней изучаются и предлагаются решения текущих и будущих проблем: как жить дольше, здоровее, активнее и насыщеннее, а также как объединить столицу, в которой сильнее всего в Европе проявляется сегрегация и раскол в обществе.
Он привёл в пример новую инициативу — аккаунт активности, использование которого позволит каждому пенсионеру по старости возможность тратить 200 евро в год...