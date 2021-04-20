ВИДЕО | Планируется ли в Эстонии вакцинация в порядке живой очереди? Отвечает министр Танель Кийк

На минувших выходных в Латвии провели в рамках вакцинации своеобразную акцию: жители семи городов страны могли вакцинироваться против COVID-19 на основании так называемой живой очереди. Всего такой возможностью воспользовались 8600 человек.

Если Латвия получит достаточный объем вакцины, то следующая подобная акция пройдет в стране в конце апреля или начале мая.

Поставки вакцины в Эстонию постоянно растут, но организовывать вакцинацию в порядке живой очереди в нашей стране не планируют. "Я считаю, что для жителей Эстонии будет самым разумным, безопасным и удобным, если они предварительно зарегистрируются", - сказал Delfi министр здоровья и труда Танель Кийк.

"Ожидание в живой очереди - не самый удобный способ. Посреди дня вакцина может закончиться и человек должен будет просто возвращаться домой. Мы стараемся всё делать скоординированно", - добавил он.

В настоящее время ближайший ориентир - 100 000 уколов вакцины в неделю. По словам Кийка, опасности скопления вакцин нет. Целью является, чтобы к концу лета в преддверии третьей волны COVID-19 было вакцинировано 70% взрослого населения.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.