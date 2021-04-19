Иностранные взломщики банкоматов приговорены к шоковому заключению. Их вышлют из Эстонии и запретят въезд

Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего AS SEB в полном объеме и взыскал с обвиняемых 6000 евро.

Пярнуский уездный суд рассмотрел уголовное дело, в котором двух иностранцев обвиняли в попытке украсть деньги из банкоматов в Рапла, Саку и Синди. Последнюю попытку кражи совершили с устройством взрыва, что также является наказуемым деянием.

Суд решил, что Ион и Марин, которые являются гражданами как Молдовы, так и Румынии, виновны по предъявленным им обвинениям. Преступления были подтверждены комплексом доказательств, в том числе важную роль сыграли и данные Марином Морари в ходе предварительного следствия показания, которые перекликаются с другими надежными доказательствами. В судебном производстве оба обвиняемых выразили раскаяние, Ион признал себя виновным и раскаялся только в рапласком эпизоде.

Пярнуский уездный суд приговорил Иона Одажиу по совокупности деяний к 3 годам и 6 месяцам тюремного заключения, немедленному отбытию подлежат 7 месяцев и 4 дня. Марина Морари суд приговорил по совокупности деяний к 2 годам и 8 месяцам тюремного заключения, немедленному отбытию подлежат также 7 месяцев и 4 дня. Остальная часть наказания обоим мужчинам условно не будет приведена в исполнение с 5-летним испытательным сроком. Оба мужчины находятся под стражей с 15 сентября 2020 года.

В качестве дополнительного наказания суд приговорил обоих мужчин к депортации из Эстонской Республики с запретом на въезд, Иону назначили запрет на въезд в Эстонию на 8 лет, Марину — на 7 лет.

С мужчин взыскали в доход государства в виде процессуальных расходов более 10 000 евро. Приговор еще не вступил в силу.