Помощник полицейского сравнил протесты против коронавирусных ограничений с Бронзовой ночью

"Сегодня я снова обеспокоенно смотрю новости, слежу за происходящим в социальных сетях, общаюсь с появившимися за годы работы помощником полицейского друзьями, и я по меньшей мере так же обеспокоен, как много лет назад при виде начавших громить на улицах разгоряченных масс людей", — пишет Лахтвеэ.

По его словам, "много лет назад нашей спокойной самостоятельности явно угрожала деятельность, потворствуемая спецслужбами одного иностранного государства, которая, разумеется, использовала бродившую в нашем обществе по меньшей мере с восстановления независимости фрустрацию".

"Сегодня картина как будто сложнее, но несмотря на заверение наших соответствующих силовых структур, что, очевидно, за новыми выступлениями "народа Эстонии" нет явной координации иностранного государства, я не могу избавиться от ощущения, что определенные сходства с событиями перед и во время Бронзовой ночи все-таки явно имеются", — считает Лахтвеэ.

По его мнению, "почти все цитирующие какой-то маленький кусочек Конституции Эстонской Республики сегодняшние демонстранты, кажется, к сожалению, забывают о праве всех людей на охрану здоровья".

"Ведь в нашей Конституции для уравновешивания прав всегда названы также обязанности и ответственность для защиты прав наших соседей, друзей и всех остальных жителей и гостей Эстонии. При использовании своих прав обязанностью каждого свободного человека является в то же время обеспечивать и защиту прав других, потому что в противном случае мы упадем в глубокую трясину хаоса, откуда больше такого простого обратного пути нет", — подчеркивает помощник полицейского.