Следующая неделя будет теплой и местами дождливой. Однако будьте готовы и к незначительным ночным заморозкам

Понедельник, 19.04:

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный и восточный 1-7, на побережье порывы до 10 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный и восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 11..15, на побережье с наветренной стороны 6..10°С.

Вторник, 20.04:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков, местами образуется туман. Ветер северо-восточный, восточный 2-8 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.

Днем: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 9..13, на побережье с наветренной стороны 6..8°С.

Среда, 21.04:

Ночью: Переменная облачность. Местами на востоке Эстонии пройдёт небольшой дождь. Ветер восточных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.

Днем: На западе Эстонии переменная облачность, на востоке Эстонии облачно с прояснениями. На западе Эстонии местами небольшой дождь, на востоке Эстонии дождей больше. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 8..12, на побережье с наветренной стороны и при более плотной облачности 5..7°С.

Четверг, 22.04:

Ночью: Переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.

Днем: Переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 9..15, на побережье местами 7°С.