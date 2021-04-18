Тест на коронавирус перед госэкзаменом: положительный результат у 10 человек

Получившие положительный результат теста должны отправиться на самоизоляцию, они смогут сдать экзамен в другое время.

Положительный результат теста получили представители девяти разных школ из пяти уездов.

Государственный экзамен по эстонскому языку как родному пройдет в понедельник, 19 апреля, на него зарегистрировались более 7100 человек.

В этом году сдача госэкзаменов не является обязательным условием для завершения гимназии.