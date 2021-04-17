Богатый на ветер март увеличил производство возобновляемой электроэнергии

Произведенной в марте электроэнергии достаточно для покрытия среднегодового потребления примерно 40 000 домохозяйств.

Председатель правления Enefit Green Ааво Кярмас отметил, что результатом производства в марте можно быть довольными. ”Царившие в начале года сильные морозы в марте отступили, и погода стала более ветреной. Благодаря этому, а также хорошей надежности ветряков, мы смогли улучшить наши производственные результаты по сравнению с февралем”, — прокомментировал Кярмас.

Большая часть объема производства приходилась на ветропарки в Эстонии и Литве, которые произвели 103,6 гигаватт-часа электроэнергии. Остальной объем производства пришелся на принадлежащие компании станции совместного производства, солнечные парки, решение возобновляемой энергии на Рухну и гидроэлектростанцию в Кейла-Йоа.

Объем производства тепла Enefit Green на станциях совместного производства Иру и Пайде в Эстонии, а также в Валка и Броценах в Латвии составил 59 гигаватт-часов, что сравнимо с уровнем прошлого месяца.