Андрус Веэрпалу продолжает получать господдержку 5400 евро в год

За две золотые олимпийские медали Веэрпалу ежегодно получает через "Капитал культуры" финансовую поддержку в размере 5400 евро. Через 5 лет лыжник может получать от государства и спецпенсию для олимпийского чемпиона, которая в настоящий момент составляет 1441 евро в месяц.

Предложение о финансовой поддержке лыжника через "Капитал культуры" - эта структура тесно связана с Министерством культуры - в свое время сделал Эстонский олимпийский комитет. По словам генерального секретаря ЭОК Сийма Суклеса, отозвать предложение о поддержке нельзя - несмотря на вынесенный запрет 50-летнему Веэрпалу на спортивную деятельность, все олимпийские медали у него остались.

"Андрус Веэрпалу стал олимпийским чемпионом в Солт-Лейк-Сити и Турине. Никто олимпийских титулов с него не снимал. Де-юре Веэрпалу остается олимпийским чемпионом", - сказал Суклес.

Антидопинговый департамент Спортивного арбитражного суда признал участие двукратного олимпийского чемпиона по лыжному спорту Андруса Веэрпалу в допинг-схеме и вынес ему наказание. Знаменитый эстонский спортсмен на 2 года отстранен от участия во всех соревнованиях, проводимых под эгидой Международной федерации лыжного спорта (ФИС).

Запрет действует до 17 марта 2023 года. ФИС сообщила, что Веэрпалу не стал обжаловать это решение и согласился с вынесенным ему наказанием.