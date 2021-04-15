Андрус Веэрпалу лишен государственных наград

Двукратный олимпийский чемпион по лыжному спорту должен вернуть врученный ему в 2002 году орден Красного Креста I класса и орден Белой звезды I класса, которого он был удостоен в 2006 году. Государственные награды Веэрпалу получил после завоевания золотых медалей на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити и Играх-2006 в Турине.

В своем решении президент руководствовалась статьей 13 Закона о знаках отличия - глава государства может лишить наград в случае недостойного поведения награжденного.

Решение о лишении наград Кальюлайд приняла после того, как Антидопинговый департамент Спортивного арбитражного суда признал участие Веэрпалу в допинг-схеме и вынес ему наказание. Знаменитый спортсмен на 2 года отстранен от участия во всех соревнованиях, проводимых под эгидой Международной федерации лыжного спорта.

Ранее государственных наград был лишен бывший тренер сборной Эстонии по лыжному спорту Мати Алавер, который также был замешан в скандале с кровяным допингом.