Военнослужащий ВСУ Украины — RusDelfi: есть вероятность, что боевые действия вступят в активную фазу летом

Почему Россия пытается нам угрожать своими батальонными тактическими группами? У нас со всех сторон идет полное содействие со странами НАТО и Европейского союза. Мы с ними работаем, обмениваемся опытом. И Россию это бесит. Она понимает, что мы медленно, но уверенно — в условиях этой агрессии — движемся к НАТО. Сейчас мы — красная точка на карте. Блок НАТО не принимает страны, где есть военные конфликты. Но они помогают: это инструкторы, некоторое вооружение, плюс, наш президент посетил Турцию и встретился с президентом Реджепом Эрдоганом . Сейчас ведутся переговоры о поставке 48 "Байрактаров". Эти беспилотники уничтожили русскую военную технику в Карабахе, которую использовала армянская сторона. Нам остается закрыть вопрос Донецком , Луганском и Крымом. Все!

Сегодня я работал на полигоне с военнослужащими армии США . Я общался с капитаном одного из подразделений, которое находится у нас в Украине. Я задал ему вопрос, как он оценивает возможность боевых действий США и России. Он ответил: "Пока Российская Федерация не выстрелит в сторону страны, которая находится в блоке НАТО , никакого прямого контакта с Россией не будет". Проще говоря, третья мировая не начнется, если Россия не сделает неправильное движение в сторону стран НАТО.

Основная масса личного состава, которая находится на передовой, — это наемники из Российской Федерации. То есть, это любители "Русского мира", которые хотят его строить не у себя дома, а у соседей. Вспомните первую и вторую чеченские войны, Грузию , Сирию .

Украина пыталась договориться, не усложнять обстановку, но, к большому сожалению, наши соседи не идут на контакт. Россия отказывается работать в "нормандской четверке" — четырехсторонней группе глав государств и руководителей МИД (в группу входят Германия , Россия, Украина и Франция — прим.). Они пытаются пропихнуть клоунов из так называемых ДНР и ЛНР , которые мы называем банановыми республиками. Для нас это временно оккупированные Россией территории Украины.

Я так понимаю, что война еще не перешла в активную фазу — как и прежде, огонь ведется только вдоль линии разграничения?

Когда война переходит в активную фазу, чтобы вы понимали, тогда начинает работать тяжелая артиллерия и идут наступательные действия. В данный момент стали больше стрелять. Начали больше работать снайперские группы противника. У нас идут потери среди личного состава. Причем по всем договорённостям должно быть отведено все тяжелое вооружение.

На данный момент на некоторых участках фронта идет обстрел из запрещенного минскими договорённостями оружия, больше сотого калибра. Это также фиксирует ОБСЕ. Сейчас работают 120-е минометы, работает ствольная артиллерия. Это можно назвать активизацией боевых действий. Вот вы вышли на улицу, а там — легкий моросящий дождик. А потом начинается медленно, но уверенно, крупный дождь. В принципе, дождь не меняется — тот был помельче, а этот побольше. Вот точно так же сейчас выглядит обстановка в зоне боевых действий.

Поверьте, и до этого стреляли каждый день. Но это не так было активно и ощутимо. Они начали подтягивать батальонные тактические группы. И если наступят полномасштабные боевые действия, то Беларусь даст зеленый коридор. Там слишком много русского влияния. Вы помните волнения в Беларуси? У них могла бы произойти такая же ситуация, как и у нас. Лукашенко снесли бы со всей его братией. Но из-за российского влияния этого не произошло. У нас в 2014 году на фронт шли молодые 20-летние ребята. Кому-то даже было 16 лет. А белорусы так не могут. Они живут по принципу — сегодня плохо, завтра будет хорошо. Если вы взялись, то надо идти до конца. В какой-то момент они дали заднюю, люди Лукашенко этим воспользовались. А у нас этих бандитов снесли. И где они сейчас? Сидят в России.