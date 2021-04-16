Военнослужащий ВСУ Украины — RusDelfi: есть вероятность, что боевые действия вступят в активную фазу летом(113)
В марте этого года обострилась ситуация на линии фронта Украины и Донбасса. Какая сейчас там обстановка?
Украина пыталась договориться, не усложнять обстановку, но, к большому сожалению, наши соседи не идут на контакт. Россия отказывается работать в "нормандской четверке" — четырехсторонней группе глав государств и руководителей МИД (в группу входят Германия, Россия, Украина и Франция — прим.). Они пытаются пропихнуть клоунов из так называемых ДНР и ЛНР, которые мы называем банановыми республиками. Для нас это временно оккупированные Россией территории Украины.
Основная масса личного состава, которая находится на передовой, — это наемники из Российской Федерации. То есть, это любители "Русского мира", которые хотят его строить не у себя дома, а у соседей. Вспомните первую и вторую чеченские войны, Грузию, Сирию.
Сегодня я работал на полигоне с военнослужащими армии США. Я общался с капитаном одного из подразделений, которое находится у нас в Украине. Я задал ему вопрос, как он оценивает возможность боевых действий США и России. Он ответил: "Пока Российская Федерация не выстрелит в сторону страны, которая находится в блоке НАТО, никакого прямого контакта с Россией не будет". Проще говоря, третья мировая не начнется, если Россия не сделает неправильное движение в сторону стран НАТО.
Почему Россия пытается нам угрожать своими батальонными тактическими группами? У нас со всех сторон идет полное содействие со странами НАТО и Европейского союза. Мы с ними работаем, обмениваемся опытом. И Россию это бесит. Она понимает, что мы медленно, но уверенно — в условиях этой агрессии — движемся к НАТО. Сейчас мы — красная точка на карте. Блок НАТО не принимает страны, где есть военные конфликты. Но они помогают: это инструкторы, некоторое вооружение, плюс, наш президент посетил Турцию и встретился с президентом Реджепом Эрдоганом. Сейчас ведутся переговоры о поставке 48 "Байрактаров". Эти беспилотники уничтожили русскую военную технику в Карабахе, которую использовала армянская сторона. Нам остается закрыть вопрос Донецком, Луганском и Крымом. Все!
Я так понимаю, что война еще не перешла в активную фазу — как и прежде, огонь ведется только вдоль линии разграничения?
Когда война переходит в активную фазу, чтобы вы понимали, тогда начинает работать тяжелая артиллерия и идут наступательные действия. В данный момент стали больше стрелять. Начали больше работать снайперские группы противника. У нас идут потери среди личного состава. Причем по всем договорённостям должно быть отведено все тяжелое вооружение.
На данный момент на некоторых участках фронта идет обстрел из запрещенного минскими договорённостями оружия, больше сотого калибра. Это также фиксирует ОБСЕ. Сейчас работают 120-е минометы, работает ствольная артиллерия. Это можно назвать активизацией боевых действий. Вот вы вышли на улицу, а там — легкий моросящий дождик. А потом начинается медленно, но уверенно, крупный дождь. В принципе, дождь не меняется — тот был помельче, а этот побольше. Вот точно так же сейчас выглядит обстановка в зоне боевых действий.
Поверьте, и до этого стреляли каждый день. Но это не так было активно и ощутимо. Они начали подтягивать батальонные тактические группы. И если наступят полномасштабные боевые действия, то Беларусь даст зеленый коридор. Там слишком много русского влияния. Вы помните волнения в Беларуси? У них могла бы произойти такая же ситуация, как и у нас. Лукашенко снесли бы со всей его братией. Но из-за российского влияния этого не произошло. У нас в 2014 году на фронт шли молодые 20-летние ребята. Кому-то даже было 16 лет. А белорусы так не могут. Они живут по принципу — сегодня плохо, завтра будет хорошо. Если вы взялись, то надо идти до конца. В какой-то момент они дали заднюю, люди Лукашенко этим воспользовались. А у нас этих бандитов снесли. И где они сейчас? Сидят в России.
26 марта погибли четыре украинских военных, двое были ранены. Это самая большая потеря украинских войск с момента так называемого перемирия, 27 июля. До этого во время перемирия погибали люди?
Конечно. Просто к этому столько внимания из-за того, что погибли четыре человека сразу в один день. До этого ребята точно так же гибли. Стреляли снайперы. Ребят убивали, когда они шли от одной позиции к другой. Чтобы вы понимали. Вы вышли из дома и идете до ближайшего магазина, который в 150 метрах. В зоне боевых действий такие же расстояния есть между позициями. Сегодня вы можете их пройти, а завтра уже вас нет. Это война! И когда начинаются массовые удары, СМИ начинают громко об этом писать.
Плюс пошла активизация со стороны России. Они начали стягивать технику и рассказывать, что это учения. Но это не учения. Они пытаются нам показать: Украина, не надо идти в НАТО, потому что нас здесь много. Но они все-таки забыли, что мы на своей земле. И если они захотят крови, то они ее получат. Мы лично, украинцы — я говорю за себя и своих ребят — не хотим убивать русских. Идет накручивание про отношение к русским в Украине. Вот во Львове много машин с российскими номерами, никто их не трогает, не сжигает, хотя Львов — проукраинский город. Здесь не хотят видеть русских солдат. Если вы хотите просто приехать, посмотреть нашу страну, познакомиться с нашими обычаями, то пожалуйста! Приезжайте! Не нужно нам вражды. Понятно, в семье не без уродов, в каждой стране они есть, да в каждом коллективе. Но мы готовы встретит любого с высоко поднятой головой. Я скажу за себя: если надо, то я готов погибнуть за свою страну на своей земле! Я солдат, который защищает свою страну. Вы пришли на нашу землю.
Для чего Россия стягивает воинские подразделения к границам с Украиной?
Есть вероятность, наверное, процентов на 30, что боевые действия вступят в активную фазу летом. Потому что во всех войнах, за всю историю человечества, активные войны велись в основном в теплое время года. Потому что все зарастает — зелень, легче работать диверсионно-разведывательным группам. Легче работать снайперским парам, потому что снайпер, лежа на морозе в минус 20, не особо хочет стрелять. Какое бы у тебя снаряжение ни было, чем бы ты ни был запакован, — минус 20 — это минус 20. А летом ты можешь залечь и спокойно лежать на одном месте неделю.
Считается, что к эскалации привели действия Владимира Зеленского, после того, как он в марте запретил вещание трех телеканалов, которых называют пророссийскими, а также после введения санкций в отношении Виктора Медведчука, которого называют ”кумом Путина”.
Если ”придушили” Медведчука, то что говорить про рядовых пророссийских клоунов? И Россия, и Путин понимают: все, возможность хоть как-то где-то оказывать влияние внутри Украины из Кремля, прикрывают. Начинают обрубать руки — медленно, но уверенно. По одному пальчику: сегодня один, завтра — второй.
Для чего Россия стягивает воинские подразделения к границам с Украиной?
Возможно, Путину нужна маленькая победоносная война. Есть предположение, что все начнется на крымском наступлении. Откройте карту Украины и найдите Донецкую область. Внизу Мариуполь. А теперь смотрите ниже слева. Там Крым. Между Донецкой областью и Крымом — Запорожская и Херсонская области. Вот, где, возможно, будут боевые действия. В сторону Мариуполя, то бишь, населенный пункт Широкино (Донецкая область — прим.) и оттуда в Крым, непосредственно на Херсонскую область. Возможно, они захватят территории, с которых можно подать воду в Крым.
Да, они хотят показать силу: украинцы, смотрите, что мы можем вам устроить, но они прекрасно понимают, что не потянут. Потом весь цивилизованный мир их заблокирует. И патриотизма русских солдат не хватит. Вы знаете, что стало с любителями "Русской весны" в 2014 году, которые стали инвалидами? Они просят милостыню. Да, у нас тоже не все пострадавшие в боевых действиях обеспечены на 100%, но мы не допускаем такого. Потому что наш парень, который получил травму, его поддерживает правительство. А у них нет — ты отвоевал и никому не нужен.
С вами служил гражданин Эстонии Николай Ильин, который погиб 13 июля прошлого года под поселком Зайцево. Сейчас в рядах ВСУ есть граждане Эстонии?
Пока лично я не встречал. Американцы были, из Канады, из Великобритании был парень. Из Грузии есть. Сейчас, например, у нас идет подготовка с нашими международными партнерами. Мы работаем с американцами, у нас есть ребята из Эстонии.
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