15.04.2021, 21:11
Близ порта Топу из морской воды спасены два человека
Andres Putting
Сегодня в 16.24 спасателям сообщили, что в Хаапсалу близ порта Топу в километре от берега перевернулась небольшая лодка, в воде оказались мужчина и женщина.
На сигнал откликнулись спасатели из команд Хаапсалу и Ристи, к ним присоединились добровольцы, вертолет Charlie Департамента полиции и погранохраны. Центр морской охраны привлек к поискам также паром Tiiu, но первой прибыла на место происшествия и взяла на борт попавших в беду людей лодка самого центра.
Пострадавших высадили на берег в порту Рохукюла и передали медикам Скорой помощи, которые доставили спасенных людей в больницу.
Начальник Центра морской охраны Александр Линд призвал жителей перед началом навигационного сезона проверить технической состояние своих плавсредств, а также наличие на борту спасательного снаряжения.