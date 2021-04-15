15.04.2021, 20:25
Грабителям банкоматов из Молдовы грозят длительные сроки и депортация(1)
Foto: Andres Putting
Пярнуский уездный суд завершил рассмотрению по существу уголовного дела, в котором двух иностранцев, граждан Румынии и Молдовы, обвиняют во взломе в августе-сентябре 2020 года банкоматов в Синди, Рапла и Саку и попытке украсть из них деньги, передает rus.err.
Для одного из фигурантов дела — Иона Одажиу — прокуратура потребовала наказания в виде 4 лет лишения свободы с дальнейшей депортацией и запретом на въезд в страну в течение 7 лет.
Другого — Марина Морари — прокуратура требует наказать трехлетним лишения свободы. После отбытия наказания он должен будет выслан из Эстонии с запретом на въезд в страну в течение 6 лет.
"Пярнуский уездный суд вынесет решение по делу 19 апреля", — сообщила пресс-секретарь суда Яаника Лусти.
При взломе банкомата в Саку был причинен ущерб на 200 евро, при взломе банкомата в Рапла — на 4000 евро, а при взрыве в Синди — на более чем 35 000 евро. Ни в одном из случаев наличные добыть не удалось.