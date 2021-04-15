"Проблемы с трудовой миграцией вызвали стресс в тысячах семьях". Рийгикогу выступит с обращением к парламенту Финляндии(7)
Ратас сообщил коллеге, что на следующей неделе Рийгикогу планирует одобрить обращение к парламенту Финляндии, затрагивающее трудовую миграцию. По словам Ратаса, авторы обращения выражают надежду на то, что Эстония и Финляндия совместно найдут меры, которые будут способствовать снижению темпов распространения вируса при трансграничном передвижении, но в то же время позволят работникам осуществлять поездки между Эстонией и Финляндией.
”Если в ближайшее время невозможно разрешить передвижение в полном объеме, то необходимо при двустороннем сотрудничестве разработать временный режим, который позволил бы навещать близких, — сказал Ратас, ссылаясь на содержание обращения. — В нынешней ситуации многим работающим в Финляндии людям пришлось сделать выбор — оставаться ли дома на неизвестный срок или же ехать на работу. Эта ситуация вызвала много стресса у тысяч работников и их семей”.
Ратас представил коллеге обзор распространения коронавируса в Эстонии и сказал, что ситуация улучшилась, темп вакцинации растет, больницы по-прежнему справляются с нагрузкой. ”Мы ни в коем случае не хотим поставить под угрозу здоровье народа Финляндии. Но мы должны постараться помочь этим людям вновь увидеть своих близких, — сказал Ратас. — Мы понимаем, что эта тема тяжела и для Финляндии. Позволим Департаментам здоровья направлять политику правительства”.
По словам Ратаса, нужно сохранять гибкость и постараться подумать о том, что мы сами можем сделать для восстановления трудовой миграции — например, организовать тестирование на кораблях и начать использование паспорта вакцинации в ближайшее время.
Вехвиляйнен рассказала о программе вакцинации в Финляндии и программе выхода из кризиса. По ее словам, парламент Финляндии обсуждает только очень срочные темы или вопросы, связанные с пандемией коронавируса.
Ратас также представил коллеге из Финляндии обзор политической ситуации в Эстонии и информацию о предстоящих этой осенью выборах в собрания местных самоуправлений. Он выразил надежду на то, что к осени удастся взять пандемию под контроль и выборы состоятся. Выборы также можно провести электронным путем. Финляндия, напротив, перенесла выборы, которые должны были состояться весной.
Спикеры также обсудили цифровые решения и кибербезопасность. Ратас подтвердил, что Эстония готова двигаться вперед в вопросах трансграничного обмена данных между Эстонией и Финляндией. В качестве положительных примеров Ратас отметил успешный проект цифровых рецептов и начавшийся в феврале прошлого года обмен информацией между коммерческими регистрами двух государств. Следующими шагами могли бы стать обмен информацией между налоговыми регистрами и совместная борьба с кибератаками.
Спикеры обменялись приглашениями и выразили надежду на то, что пандемия утихнет и тесное сотрудничество между парламентами сможет продолжиться в рамках личных визитов уже в ближайшее время.
Сотрудничество спикеров парламентов Северных и Балтийских стран (NB8) продолжится уже 20 апреля посредством видеосвязи. Встреча будет посвящена вызванной пандемией ситуации в регионе. Также планируется обсудить восточное партнерство.
Ратас отметил, что Эстония пристально наблюдает не только за напряженной ситуацией в Украине, но и за происходящим в Беларуси. ”Мы, члены Европейского союза, должны поддерживать прогрессивные изменения в нашем регионе”, — сказал Ратас.