Департамент: на прилавках эстонских магазинов обнаружен мед, разведенный сиропом

"Для меда установлены требования по составу и качеству. Если мед им не отвечает, то этот продукт нельзя продавать под названием "мед", — отметил начальник продовольственного отдела PTA Кайри Рамъялг.

Сегодня департамент обнародовал результаты последних исследований продаваемого в Эстонии меда и заверил, что этот продукт находится под контролем.

PTA проводит проверки качества и безопасности продаваемого в стране меда ежегодно, пробы на анализ берутся как в магазинах, так и на предприятиях. Проверяется и эстонский, и импортный мед.

В 2020 году были взяты для проверки 121 образец меда, в том числе на аутентичность — 50 проб.

Образцы для анализа на аутентичность были взяты во всех крупных торговых сетях, а также по случайной выборке в небольших магазинах. На анализ пошли 12 эстонских видов меда и 38 импортных. В 8 пробах обнаружили, что мед смешан с сахаром или сиропом. В 3 случаях это был продукт из-за пределов Евросоюза и в 5 случаях — произведен в Евросоюзе. Смесь была удалена из продажи.

По показателям качества и безопасности из 29 проб не отвечал требованиям (по содержанию гидроксиметилфурфурола — HMF) один вид эстонского меда, который был изъят из продажи.