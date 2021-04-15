ВИДЕО | Идеальная работа: депутат Рийгикогу курит э-сигарету и слушает музыку на кровати во время заседания парламента

Сегодня комиссия по окружающей среде вынесла на обсуждение парламента крайне важную тему: "Климатически нейтральная Эстония к 2035 году?"

К выступлениям были подключены различные эксперты, в то же время депутаты могли задавать вопросы. Тармо Круузимяэ из Isamaa был в их числе.

Когда подошла его очередь спрашивать, канцелярия включила камеру на его компьютере. В этот момент депутат лежал на кровати и курил электронную сигарету. Вдобавок на фоне играла музыка. Народный избранник так и не задал вопрос. Напомним, он зарабатывает 4400 евро в месяц.

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