Трава горит: в апреле спасатели уже тушили 156 пожаров на открытой местности

”Из-за тёплой весенней погоды земля стала сухой. Прошлогодняя трава уже высохла и ещё не сгнила, а новая трава только начинает всходить. Поэтому природа сейчас очень огнеопасная и разводя костёр нужно быть предельно осторожным”, — сказал ответственный дежурный Спасательного департамента Меэлис Меси.

На этой неделе спасатели тушили 56 возгораний из-за сухой травы, и с каждым днём работы всё больше. Чем суше природа, тем обширнее пожары.

”Чаще всего сухая прошлогодняя трава загорается из-за беспечного разведения костра, но также были случаи, когда дети играли со спичками и создали тем самым опасную ситуацию”, — сказал Меси и добавил, что большой пожар может разгореться из-за одной искры от костра. Поэтому так важно хорошо подготовить место для костра и придерживаться правил пожарной безопасности.

”Место вокруг костра следует отчистить от легковоспламеняемых материалов. Конечно, около будущего костра нужно убрать сухую траву. Около места разведения костра нужно иметь при себе первоочередные средства для тушения огня, чтобы при необходимости потушить пламя, которое может выйти из-под контроля. Для этого хорошо подойдёт, например, ведро с водой. Стоит помнить и то, что костёр нельзя оставлять без присмотра, так как для того, чтобы случилось несчастье, может хватить всего пары секунд”, — напомнил Меси всем, кто собирается в саду или в походе разводить костёр. Также стоит помнить, что огонь можно разводить только при безветренной погоде. Пал сухой прошлогодней травы запрещён круглогодично.

На предстоящих выходных государственная метеослужба прогнозирует тёплую и сухую погоду. Из-за сухой погоды большей части страны присвоена высокая степень пожароопасности, из-за чего нужно быть особенно внимательным с открытым огнём. Об опасностях, связанных с огнём, стоит рассказать и детям.