Рийгикогу изменил правила отправки документов о военной службе: теперь все электронным путем

Согласно Закону о внесении изменений в статью 15 Закона о военной службе (324 SE), решения, принятые по поводу военнообязанного, и прочие документы будут, как правило, доставлены военнообязанному электронным путем через Государственный информационный портал, а также отправлены на электронную почту isikukood@eesti.ee.

Военнообязанный может ходатайствовать об отправке документов на другой адрес электронной почты или обычным письмом, предоставив для этого необходимые контакты. Документы также можно доставить простым письмом, заказным письмом с уведомлением о доставке или любым другим способом, предусмотренным Законом об административном производстве.

Документы, отправленные электронным путем, будут считаться доставленными по прошествии 30 календарных дней с момента их отправки. Документы, отправленные простым или заказным письмом, будут считаться доставленными по прошествии 30 календарных дней с момента их отправки, если нет доказательства более ранней доставки.

При отсутствии возможности доставить документы электронным путем или простым или заказным письмом, учреждение, составившее документ, может опубликовать его в электронном издании ”Ametlikud Teadaanded”.

За закон проголосовали 86, против — 3 членов Рийгикогу. Воздержался 1 член Рийгикогу.