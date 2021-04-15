Экономика
15.04.2021, 13:11

Рийгикогу изменил правила отправки документов о военной службе: теперь все электронным путем

 
Ajateenijatele oli see nädal raske. Algul ähvardab maaeluminister põllutööga, järgmiseks tüssatakse neid teadmisega, et peavad kuu kauem aega teenima.
Ajateenijatele oli see nädal raske. Algul ähvardab maaeluminister põllutööga, järgmiseks tüssatakse neid teadmisega, et peavad kuu kauem aega teenima.
Foto: Randolf Reiljan
Рийгикогу внес изменения в Закон о военной службе — со следующего года вместо отправки военнообязанным бумажных документов, они будут отправляться в электронном виде.

Согласно Закону о внесении изменений в статью 15 Закона о военной службе (324 SE), решения, принятые по поводу военнообязанного, и прочие документы будут, как правило, доставлены военнообязанному электронным путем через Государственный информационный портал, а также отправлены на электронную почту isikukood@eesti.ee.

Военнообязанный может ходатайствовать об отправке документов на другой адрес электронной почты или обычным письмом, предоставив для этого необходимые контакты. Документы также можно доставить простым письмом, заказным письмом с уведомлением о доставке или любым другим способом, предусмотренным Законом об административном производстве.

Документы, отправленные электронным путем, будут считаться доставленными по прошествии 30 календарных дней с момента их отправки. Документы, отправленные простым или заказным письмом, будут считаться доставленными по прошествии 30 календарных дней с момента их отправки, если нет доказательства более ранней доставки.

При отсутствии возможности доставить документы электронным путем или простым или заказным письмом, учреждение, составившее документ, может опубликовать его в электронном издании ”Ametlikud Teadaanded”.

За закон проголосовали 86, против — 3 членов Рийгикогу. Воздержался 1 член Рийгикогу.

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