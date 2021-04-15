Из-за коронакризиса День полезных дел "Сделаем!" состоится в формате 2+2

Один из призывов этого года — замечать и поддерживать окружающее нас биоразнообразие. Можно, например, посадить в ящике на балконе или в своем саду семена местных цветов и пряных растений. Можно соорудить гостиницу для насекомых или оставить в своем саду участок с некошеной травой, чтобы на нем могли цвести луговые растения и трудиться насекомые. Всем желающим мы вышлем пачку семян луговых растений, которые помогут создать цветущий сад или клумбу, чтобы одним махом украсить окружающее пространство, позаботиться о насекомых и создать место для роста местных растений. Строителей гостиниц для насекомых поддерживает LHV Noortepank.

Этой весной в фокусе связанные с охраной природы темы, а также уменьшение пищевого расточительства; отдельное внимание уделяется безопасному совместному времяпрепровождению и витаминам для души. Как всегда, в рамках Дня полезных дел каждый участник сам решает, какую именно работу следует выполнить. Все призывы оргкоманды Дня полезных дел в этом году связаны с проявлением заботы — заботы об окружающей среде, пище и друг о друге.

Предводитель Дня полезных дел ” Сделаем! 2+2” и руководитель Фонда природы Эстонии Тармо Тюйр сообщил, что т.к. в этом году из-за распространения коронавируса нельзя приглашать людей к участию в толоках в обычном формате, оргкоманда предлагает провести мероприятие под названием ”Сделаем! 2+2” в соответствии с действующими ограничениями и правилом 2+2. ”Это означает, что мы хотим вдохновить жителей Эстонии выполнить в рамках Дня полезных дел всю ту весеннюю работу, которая будет по силам двоим участникам или семье — например, работа в саду, большая уборка дома или что-либо другое. Можно соорудить на своем участке гостиницу для насекомых, ящик для компоста или посадить семена полезных цветов и трав”.

В этом году всеэстонский день полезных дел состоится 1 мая в соответствии с действующими ограничениями и с правилом 2+2. Каждый может зарегистрировать свою домашнюю толоку на сайте www.teemeara.ee/ru и делиться фотографиями с хештегом #2+2talgupäev.

Более подробная информация и рекомендации о том, как каждый может охранять природу, находятся на сайте www.teemeara.ee на русском и эстонском языках.

Уменьшение пищевого расточительства

По инициативе ”Зеленого тигра” (Rohetiiger) в этом году мы обращаем внимание на пищевое расточительство. Важно знать, как дать вторую жизнь образующимся у всех нас пищевым отходам, будь они в саду или на кухне. Компостирование — это природный процесс, в ходе которого бактерии, микроорганизмы, грибы и дождевые черви создают из отходов ценную и богатую питательными веществами почву. Поддержку в строительстве ящика для компоста готов оказать Bauhof. Советы по строительству ящика для компоста и правильном компостировании, можно найти на сайте.

С заботой друг о друге

В связи с длящейся уже больше года пандемией коронавируса, оргкоманда ”Сделаем!” обращает внимание на безопасность и душевное здоровье. Во-первых, предлагается поддержка в организации максимально безопасных толок 2+2, проводимых и в маленьком семейном кругу, — желающие получат от Magnum средства для дезинфекции. Кроме этого, на сайте www.teemeara.ee будут собраны рекомендации экспертов о том, как действовать в ситуации, когда люди временно не могут работать ради общего блага плечом к плечу. Советы о том, как поддержать себя и людей вокруг, сегодня пригодятся каждому. Специалисты в области душевного здоровья из MTÜ Peaasjad предложили целую подборку т.н. витаминов для души, и каждый может выбрать что-то подходящее именно ему. Команда ”Сделаем!” верит в том, что безопасно организованная и совместно осмысленная деятельность — это одна из наилучших возможностей заметить и поддержать друг друга в столь сложное время.

День полезных дел ”Сделаем! 2+2” станет набирать обороты в конце апреля и кульминирует в субботу, 1 мая 2021 года. Организаторы приглашают всех жителей Эстонии сообщать о своих домашних толоках на сайте www.teemeara.ee, чтобы таким образом вдохновить и других людей по всей Эстонии.

День полезных дел ”Сделаем!” возник после крупнейшей акции по уборке мусора на природе Эстонии в 2008 году и последовавшим за этим в 2009 году мозговым штурмом ”Сделаем! Моя Эстония”. Начиная с 2010 года каждый активный гражданин, община и объединение могут организовать и провести для себя и других полезную и нужную толоку. Цель Дня полезных дел по-прежнему состоит в продвижении волонтерской деятельности и активной гражданской позиции, что улучшает таким образом нашу жилую среду и укрепляет общины. В этом году задача Дня полезных дел ”Сделаем!” также заключается и в поддержке друг друга, чтобы работа и пребывание на свежем воздухе были в радость и проходили с заботой обо всех участниках.

Организаторы Дня полезных дел ”Сделаем! 2+2”: Фонд природы Эстонии, Сельское движение ”Родной край” (Kodukant) и сформированная ими сеть. Партнеры мероприятия: фонд Целевой капитал гражданского общества, Форум активных граждан, Sigrid Rausing Trust, ”Зеленый тигр” (Rohetiiger), MTÜ Peaasjad, Magnum, Bauhof, LHV Noortepank, Vizeum, Tele2 и др.