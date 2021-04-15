Повестки на учебные сборы и медкомиссию будут отправлять через электронные каналы связи

Министр обороны Калле Лаанет отметил, что причина изменения заключается в необходимости повышения эффективности Сил обороны и организации повесток на учебные сборы.

”Интернет сегодня является частью повседневной жизни, и поэтому доставка необходимых документов государством в электронном виде будет наилучшим решением в современном обществе”, — сказал министр обороны Калле Лаанет.

”Из-за смены места жительства и устаревших адресов или нежелания принимать документы и связанные с ними обязательства ежегодно затруднено вручение тысяч повесток. Каждый год почти четверть призванных на учебные сборы не получают повестки”, — отметил Лаанет.

Согласно вносимому изменению, повестки призывникам будут отправляться на государственный почтовый ящик по адресу isikukood@eesti.ee, и уведомление будет считаться доставленным по истечение 30 дней.

”Это также решение, которое на основании различным исследований предпочитают призывники в качестве канала связи”, — сказал Лаанет.

По словам Лаанета, на адрес eesti.ee сообщения и документы отправляются уже сегодня. Государственный э-адрес можно связать с личным адресом, а также можно заказать SMS-уведомление для поступающего письма.

Он добавил, что Министерство обороны планирует провести информационную кампанию, в результате которой основная целевая группа, то есть молодые люди в возрасте 16-27 лет, будет проинформирована, где и как можно просматривать документы, отправленные Силами обороны в электронном виде, и заказать уведомление.

Министр обороны Лаанет уточнил, что в исключительном порядке сохранится также возможность отправки по почте на случай, если это является единственным способом доставить документ адресату.