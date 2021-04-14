В эстонском доме по уходу произошла вспышка COVID-19. Всё началось с непривитого работника

Всего положительный результат теста получили 21 человек из числа пожилых клиентов и 8 работников, передает телепрограмма ERR "Aktuaalne kaamera".

"Проблема появилась в начале недели, когда пятеро работников получили положительные результаты тестов. Тогда быстро взяли анализы и у клиентов, в итоге получили очаг". — говорит руководитель Северного региона Департамента здоровья Маргин Каллас.

Член правления содержателя дома — OÜ Balti Sotsiaalteenused — Рейн Ярвик сообщил, что инфекция проникла в дом через невакцинированного работника. При этом сотрудникам социального учреждения предлагалось сделать прививку, но из 21 человека 8 не использовали эту возможность. По каким причинам — это Ярвику не известно.

В то же время на примере данного дома видно, что польза от вакцинации налицо, потому что в больницу попали лишь два человека — один работник и один клиент.

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