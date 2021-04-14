"Молоко не должно быть дешевым". В Рийгикогу определили, по какой цене нужно продавать эстонское молоко(5)
Председатель комиссии по сельской жизни Тармо Тамм отметил, что эстонские молочные хозяйства весьма успешны как на европейском, так и на мировом уровне, а значит, сектор обладает большим потенциалом и возможностями.
”Нельзя упускать эти возможности. Мы должны и дальше сохранять конкурентоспособность на рынке”, — сказал Тамм. Он добавил, что молочная продукция также является хорошим предметом экспорта. ”Но мы не должны мириться с тем, что четверть производимого молока отправляется в другие страны. Мы должны сами перерабатывать сырое молоко для создания дополнительной стоимости, чтобы эти деньги оставались в Эстонии. Эстонская промышленность также готова заниматься этим вопросом”.
Тамм подчеркнул, что нельзя мириться и с тем, что стоимость молока в магазинах существенно ниже себестоимости. В такой ситуации производить молоко становится нецелесообразным. ”Возникает вопрос, почему молоко должно стоить дешевле воды и почему стоимость молока в Эстонии ниже, чем у соседей”, — сказал Тамм. Он отметил, что целью встречи было организовать дискуссию, в результате которой как производители молока, так и обрабатывающая промышленность смогли бы назначить справедливую цену за свой труд и продукцию.
”Наша общая цель — сохранить молочное стадо в Эстонии. В настоящий момент в Эстонии насчитывается 80 000 коров, и есть потенциал значительно увеличить поголовье. Но, согласно полученной сегодня информации, некоторые хозяйства, наоборот, раздумывают о прекращении деятельности в этой сфере”, — сказал Тамм. Он добавил, что сегодня на заседании комиссия получила богатую пищу для размышлений. Обсуждение этой темы, безусловно, продолжится.
Член комиссии Ивари Падар отметил, что для улучшения ситуации необходимо пересмотреть пособия, выплачиваемые производителям молока. Для сохранения и развития сектора также необходимо поднять цены на молоко, но до уровня, приемлемого для потребителя. ”Для сохранения молочной промышленности в Эстонии необходимо, чтобы цены на молоко не уступали ценам в соседних странах. Это позволило бы сбалансировать экспорт и внутренний рынок, а также помогло бы создавать дополнительную стоимость в Эстонии, а не за границей”, — сказал Падар.
Участники заседания отметили: у потребителей не должно складываться впечатление, что молоко должно быть дешевым. Цена молока и сыра на протяжении последних 15 лет практически не менялась, но дальше так продолжаться не может. Было выдвинуто предложение, что магазинам следует запретить продавать продукты по цене ниже себестоимости, если на это нет специального разрешения от поставщика. Также участники заседания отметили, что необходимо повысить внутреннее потребление и сбалансировать экспорт и внутренний рынок молочной промышленности. Они несколько раз подчеркнули, что государственные пособия должны быть не ниже, чем в соседних странах.