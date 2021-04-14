Департамент: на большинстве заправок маркировка топлива не отвечает требованиям

Cотрудники TTJA с февраля по конец марта провели рейды по 60 заправкам по всей Эстонии с целью выяснить, какая разметка нанесена на бензоколонки и заправочные пистолеты у продавцов жидкого топлива. Проверки прошли во всех уездах за исключением Хийумаа.

В ходе осмотров выяснилось, что установленным требованиям по маркировке отвечали бензоколонки и пистолеты только на 15 заправках из 60.

На остальных 45 заправках разметка имела различной степени недостатки. Они касались в основном ошибок в наименовании топлива и ссылкок на стандарты, которым топливо соответствует. На ряде бензоколонок отсутствовала информация о содержании этанола, а на некоторых заправках — информация о содержании биодизеля.

"Для потребителя очень важно получать на заправке точную информацию о содержании этанола и биодизеля. Важна единообразная маркировка на заправках, продающих жидкое топливо, чтобы не вводить потребителя в заблуждение", — отмечают в TTJA.

Единообразие важно и с той точки зрения, чтобы заправляющиеся за рубежом водители однозначно понимали, каким топливом они заправляются, так как эти же правила маркировки действуют и в других странах Европы.