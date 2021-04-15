ВИДЕО | 15 лет в нечеловеческих условиях. Как двое друзей возвращают к нормальной жизни отшельника Димку из поселка-призрака Сиргала

Сиргала — поселок-призрак недалеко от российской границы — до кордона Мустйыэ 14 км. Когда-то здесь была тихая и уютная жизнь. Вот автобусная остановка в центре поселения, вот несколько домов: двухэтажных и даже четырехэтажных, вот памятник советскому солдату, а тут судя по строению, бывший дом культуры и школа. Все это разрушено. Школа и дом культуры выглядят, как после бомбежки. Некогда жилые дома глядят на пустые улицы тёмными глазницами разбитых окон. Всё очень напоминает украинскую Припять. Вороны своим карканьем нагнетают зловещую обстановку еще больше.

Издалека доносятся крики женщины: она на чем свет стоит она ругает мужа за пьянку. В выражениях не стесняется.

Встречаем Алексея и Руслана и направляемся к Димке. Подходим к кирпичному четырехэтажному дому, на вид постройка 60-х годов. В этом доме, как и в его близнецах, во многих квартирах нет стекол. Во дворе стоит наряженная ель. На календаре март.