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14.04.2021, 08:30
Мужчина попал в больницу после столкновения с лосем на шоссе Таллинн-Нарва
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Põdrad Peterburi maantee ääres.
Foto: Aive Sarjas
Во вторник в 22:20 произошло
ДТП
на 43 километре шоссе Таллинн-Нарва в волости
Куусалу
, где 50-летний мужчина на Renault Megane сбил перебегавшего дорогу лося.
В итоге водителя доставили с места происшествия в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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