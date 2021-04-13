В ежегоднике КаПо фигурирует эстонская школа и пропагандирующая Россию организация

В ежегоднике КаПо много внимания уделили действиям России. В частности спецполиция обратила внимание на пропаганду советского строя и праздника 9 мая среди местных русских школьников. В отчете сказано, что произошла смена поколений и дети основателей "Ночного дозора" приняли обязанности родителей. "Работу с молодежью проводят по двум причинам: 1. Это приоритет политики разобщения России, для чего требуется представительство России в зарубежной стране. 2. Из-за важности темы молодежные проекты финансируются в приоритетном порядке, что для организации означает хоть маленький, но стабильный доход", — считают полицейские.

Кремль желает сохранить в Эстонии двуязычной образование, в том числе из-за этого русской молодежи предлагают участвовать в различных проектах, связанных с Россией. Например, в пропаганде Второй мировой войны. "В глаза бросается видео с учениками Таллиннского Линнамяэского русского лицея, где ученики в форме советских солдат рассказывают стихи на фоне военных кадров", — ссылаются сотрудники КаПо на видео под названием "Победа 75".

В отчете выделяют несколько организаций, который сотрудничают с Посольством России в Эстонии. Особенно отмечается НКО "Институт Пушкина", который является партнером "Россотрудничества" и организации "Русский Мир". "Институт Пушкина" заключил договор с российскими компаниями и распространяет т.н. мягкую силу России — предлагает курсы, изучение языка, детские лагеря".

КаПо особенно подчеркивает текст заявки для участия в конкурсе на финансирование для проведения молодежного лагеря от "Института Пушкина" — Молодой лидер. В заявке сказано, что главными задачами лагеря является среди прочего "формирования позитивного образа России как исторической родины, культурного и экономического партнера Эстонии и Евросоюза".

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