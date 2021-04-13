Парень из Ярвамаа купил 50 лотерейных билетов за раз и выиграл джекпот почти в 660 000 евро

Мужчина не смотрел передачу и ничего не знал о розыгрыше джекпота. Поэтому он был очень сильно удивлен, когда после полученного на электронный адрес сообщения о выигрыше обнаружил на своем игровом счете такую крупную сумму.

Он тут же поделился радостной новостью со своей семьей и парой близких друзей. По его словам, они сказали, что "вот теперь верят, что победители в лотерею действительно существуют".

Молодой человек играет в лотерею уже десять лет и покупал как лотерейные билеты Bingo loto, так и Eurojackpot с Vikinglotto. Если обычно он покупает за раз по 1-2 лотерейных билета, то в этот раз почувствовал, что хочет купить больше, поэтому участвовал в розыгрыше с 50 билетами.

В семье победителя растут двое детей. Часть суммы он планирует потратить на строительство дома, который пока готов наполовину. Мужчина планирует также привести в порядок дом своей матери, а затем часть суммы выигрыша получат и его братья-сестры. Он также хочет инвестировать часть суммы и очень рад, что ему больше не придется ездить на заработки в Финляндию и он сможет провести время с семьей.

Играть в лотерею он бросать не планирует, потому что верит, что удачному случаю нужно давать возможность произойти.