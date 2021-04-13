ВИДЕО | Служащий таможни попался на взятке. Камеры записали, как он пересчитывает деньги

Согласно обвинению, 45-летний служащий таможни брал взятки за возможность избежать траты времени, связанной с таможенными процедурами. Обвинение также получил передававший взятки 46-летний агент, который предлагал грузоперевозчикам свои услуги по урегулированию дел с таможней.

Как сообщает Ляэнеская прокуратура, служащий таможни за взятку помогал клиентам агента избежать таможенной проверки и связанных с этим временных затрат. Экономия времени, в свою очередь, давала перевозчикам значительное преимущество в конкуренции.

В ходе следствия выяснилось, что за четыре года "сотрудничества" обвиняемых было совершено более 30 подобных сделок. Следствие также выявило более 7000 евро дохода, полученного преступным путем. Суд взыскал их с получателя взятки, сумму придется перевести в государственную казну.

Действия служащего таможни представляли опасность, так как из-за взятки содержимое груза не проверялось. Как отмечает КаПо, такая деятельность позволяет провезти через таможню опасные вещи как из стран ЕС, так и из третьих стран. В данном случае товар поступал из России, а из Эстонии оправлялся дальше в различные страны ЕС.

9 апреля Пярнуский уездный суд подтвердил договор о наказании, заключенный между обвиняемыми и прокуратурой, согласно которому оба обвиняемых получили шоковое заключение и условный срок в несколько лет.

Получатель взятки получил 4 года, из которых ему нужно отсидеть только два месяца, а дававший взятку — 3 года, ему тоже придется отсидеть только два месяца. Остальной срок у обоих остается условным с испытательным сроком, равным сроку наказания.

Оба мужчины были задержаны в феврале и взяты под стражу. Так как срок заключения под стражу учитывается в вынесенном суде приговоре, то большую часть тюремного срока обвиняемые уже отсидели.

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