ЧП и криминал
13.04.2021, 12:10

Необычное ограбление: между мобильным телефоном и пачкой сигарет вор выбрал последнюю

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Suitsetamine
Suitsetamine
Foto: Anni Õnneleid
В понедельник в Вильянди произошла необычная попытка ограбления, когда вор угрожал молодым людям похожим на оружие предметом.

На улице Лийви в Вильянди до сих пор неопознанный мужчина угрожал двум молодым людям похожим на оружие предметом и требовал отдать ему кошельки и мобильные телефоны.

Один из молодых людей протянул вору свой мобильный телефон и пачку сигарет, и из этих двух предметов у вора вызвала интерес именно пачка сигарет. Мобильный он не взял.

Затем молодые люди ушли, в ходе инцидента никто не пострадал. Полиция не нашла подозреваемого в округе, детали выяснит уголовное производство.

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