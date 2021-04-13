13.04.2021, 12:10
Необычное ограбление: между мобильным телефоном и пачкой сигарет вор выбрал последнюю(3)
Foto: Anni Õnneleid
В понедельник в Вильянди произошла необычная попытка ограбления, когда вор угрожал молодым людям похожим на оружие предметом.
На улице Лийви в Вильянди до сих пор неопознанный мужчина угрожал двум молодым людям похожим на оружие предметом и требовал отдать ему кошельки и мобильные телефоны.
Один из молодых людей протянул вору свой мобильный телефон и пачку сигарет, и из этих двух предметов у вора вызвала интерес именно пачка сигарет. Мобильный он не взял.
Затем молодые люди ушли, в ходе инцидента никто не пострадал. Полиция не нашла подозреваемого в округе, детали выяснит уголовное производство.