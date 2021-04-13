В этом году утонули трое рыбаков: несчастье можно было предотвратить

Оттаявшие от льда водоёмы привлекают на пляжи рыбаков, чтобы поймать озёрную и морскую рыбу, которую зимой не так просто достать. В снаряжение рыбака часто входят резиновые штаны или вейдерсы, которые удобно привезти с собой на пляж — с этими штанами можно заходить в воду по пояс, не опасаясь промокнуть. Однако вейдерсы могут стать опасными для жизни.

”Резиновые штаны сделаны из материала, которые не пропускает воду. На мелководье они отличные помощники для рыбака, но на глубине нужно учитывать, что если пройдёт лёгкая волна или если рыбак споткнётся, в штаны попадёт вода, то они превратятся в плавучий буй — в штаны затекает вода под парой десятков литров воздуха, который поднимает ноги наверх и может неожиданно перевернуть рыбака головой вниз”, — объяснил эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала.

В таких условиях сложно удержать тело на плаву и самостоятельно добраться до берега, а избежать несчастья с печальными последствиями практически невозможно. ”Поэтому очень важно, чтобы использующий резиновые штаны рыбак не забывал о мерах предосторожности. Рыбача, нужно обязательно надевать спасательный жилет или специальную куртку, которая поможет удержаться на воде. Нужно следить за тем, чтобы жилет был правильно надет и закреплён — только так он поможет”, — добавил Виркала. Если есть возможность, стоит пойти на рыбалку с товарищем — тогда рядом есть кто-то, кто может помочь и спасти от худшего в случае необходимости.

Стоит помнить, что несчастье может настигнуть и опытного рыбака. Безопасность начинается с себя и поэтому очень важно соблюдать меры предосторожности и делать всё возможное, чтобы минимизировать риск.

С начала года до сегодняшнего дня в Эстонии уже утонули трое рыбаков, из них двое в Западной Эстонии и один в Южной. Все трое были опытными рыбаками 50-ти лет.