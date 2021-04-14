Исследование пролило свет на состояние закрытых хранилищ отходов горнодобывающей промышленности в Эстонии

По словам советника отдела природосберегающих технологий Министерства окружающей среды Хелены Гайлан, посредством регулярных проверок отслеживаются изменения в хранилищах отходов горнодобывающей промышленности, а также проводится оценка того, может ли отвал представлять опасность для здоровья человека или окружающей среды. В последний раз инвентаризация проводилась в 2011–2012 годах.

В ходе инвентаризации не было выявлено никаких изменений, которые могли бы угрожать стабильности хранилищ горных отходов. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух тоже везде были в несколько раз ниже разрешенных предельно допустимых значений. Однако, как и раньше, на терриконе Кукрузе и на двух из четырех отвалов в Сомпа были отмечены очаги нагрева. Кроме того, возле отвалов в Сомпа было обнаружено небольшое количество загрязненной почвы, однако речь идет о локальном остаточном загрязнении.

Концентрация опасных веществ в грунтовых водах большинства терриконов не превышала пределов, установленных для промышленных территорий. Только в непосредственной близости от отвала пустой породы Кукрузе было отмечено умеренное загрязнение грунтовых вод. Однако для колодцев близлежащих домов это не несет никакой опасности, так как они находятся выше по течению, подтвердила Эстонская геологическая служба, которая проводила исследования грунтовых вод.

Поскольку состояние террикона в Кукрузе не ухудшилось, экспертная оценка рекомендовала изменить его классификацию из нынешней категории А в категорию В. По словам Хелены Гайлан, хранилища отходов горнодобывающей промышленности подразделяются на категории А и В, в зависимости от их состояния и степени опасности. ”Категория А включает хранилища отходов, которые в результате структурных изменений или неправильной эксплуатации могут представлять серьезную опасность для здоровья человека или окружающей среды”, — пояснила она. Основываясь на экспертной оценке, террикон в Кукрузе надо рассматривать, скорее, как место остаточного загрязнения, регулярный мониторинг которого необходимо вести и дальше, чтобы избежать потенциальные экологические риски.