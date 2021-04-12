Направлен на первое чтение законопроект, цель которого — обеспечить полный переход на цифровое уголовное производство

Председатель правовой комиссии Яанус Карилайд сказал, что законопроект очень объемный и основательный. Одна из наиболее важных целей — полный переход на цифровое уголовное производство. ”На сегодняшний день у нас есть возможность записывать допросы, предоставлять документы, брать подписи и сохранять досье в цифровом формате. Это значит, что необходимо внести в закон поправки для того, чтобы все эти действия разрешались и поощрялись”, — сказал Карилайд. Он отметил, что сейчас понятие подписи в законе приводит к тому, что многие документы приходится распечатывать.

Согласно плану, законопроект изменит формулировки на более нейтральные с точки зрения технологий. Обязательство подписи будет заменено на более общую формулировку о предоставлении подписи. При возможности, будут упразднены ссылки на копии документов о производстве. Будут внесены изменения в протокол и в основные положения постановления. Будут упразднены термины, относящиеся к оформлению бумажных документов. Также будет введено общее правило, согласно которому досье будет сформировано в цифровом виде в системе электронного досье, а обмен информацией в рамках уголовного производства будет, в основном, происходить в цифровом формате.

Член комиссии Урве Тийдус отметила, что законопроект, который способствует полному переходу на цифровое уголовное производство, поможет также решить различные проблемы в досудебном производстве. ”Помимо прочего, суд получит право вместо взятия под стражу применять более легкие запреты, например, может обязать человека регулярно посещать полицию, быть доступным посредством телефона или проверять электронную почту и отвечать на полученные сообщения, — сказала Тийдус. — Согласно законопроекту, обязанность находиться дома с электронным браслетом можно применить в качестве самостоятельного надзорного предписания”.