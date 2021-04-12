Лидер прокремлевской группы антикоронавирусных протестов в тайной беседе: лже-Холокост был нужен для создания нового мирового порядка

Фотокорреспонденты знают Сергея Тыдыякова уже 14 лет, с Бронзовой ночи 2007 года. Когда ”Ночной дозор” хотел в 2008 году отметить годовщину событий Бронзовой ночи, то о разрешении на проведение митинга ходатайствовал Тыдыяков. В разрешении было отказано, и мужчина подал в суд на тогдашнего начальника полиции Райво Кюйта. В 2010 году в эстонских СМИ писали о распаде ”Ночного дозора” — якобы ключевые фигуры Дмитрий Линтер и Максим Рева вели себя эгоистично.

Тем не менее в феврале 2012 года Сергей Тыдыяков стал членом правления НКО ”Ночной дозор”.