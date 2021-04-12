12.04.2021, 20:07
Лидер прокремлевской группы антикоронавирусных протестов в тайной беседе: лже-Холокост был нужен для создания нового мирового порядка(102)
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В митингах, которые с марта проходят на Тоомпеа и в других местах Таллинна, участвует Сергей Тыдыяков. Он входил в правление знаменитого ”Ночного дозора” до распада организации. Затем он попал в поле зрения как участник митингов EKRE против миграции. Delfi удалось стать участником предназначенного для узкого круга семинара в Zoom, на котором мужчина демонстрирует свой антисемитизм.