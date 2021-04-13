Новости Эстонии
13.04.2021, 11:30

Cтаршеклассники из Ласнамяэ помогают школьникам с домашкой во время дистанционного обучения. Самый большой спрос — на эстонский язык

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Фото из личного архива Марка Ефимова
Ласнамяэские школьники запускают бесплатный проект, в котором будут помогать ребятам из младших классов усваивать материал во время дистанционного обучения.

Группа старшеклассников, готовых прийти на помощь, состоит примерно из 10 ребят. Сейчас они активно ведут набор тех, кому требуется дополнительная помощь старших, чтобы разобраться в материале: ведь родители работают и не всегда могут уделить 100% своего внимания ребенку.

О том, как проект будет работать и как можно обратиться за помощью, рассказывает школьник Марк Ефимов, один из авторов идеи.

Как вам пришла такая идея?

В период кризиса очень важно помогать друг другу, помогать тем, кому нужна помощь. Мы не раз замечали между собой, что нам гораздо легче друг другу что-то объяснить, если кто-то что-то не до конца понимает. Возможно, такой подход поможет и ребятам более младшего возраста что-то понять. Именно поэтому я и мой друг Йоханнес Аллас собрали команду из активных учеников 10-12 классов и решили помощь ученикам помладше, с 3-го по 9-й класс.

Где вас можно найти? Есть сайт или группа в соцсетях?

У нас уже есть зарегистрировавшиеся и завтра мы уже начинаем проводить первые консультации. Так как эта инициатива появилась у нас ”среди друзей”, то сайта или групп в соцсетях у нас нет. Мы просто создали регистрационную форму (найти ее можно здесь) и дальше общаемся через электронную почту. А вообще, мы уже связались со школами, выставили посты в социальных сетях и уже имеем определенный отклик, у нас уже более 40 репостов.

А на какие предметы наибольший спрос?

Как правило, обращаются именно с просьбой помочь с эстонским языком. Среди тех, кто уже оставил заявку, подавляющее большинство — все-таки русские. И это не потому, что русскоязычные хуже усваивают материал, а потому, что мы используем в большей степени русскоязычные каналы распространения информации. Но в планах у нас есть связаться с эстонскими школами и попросить их распространить информацию среди учеников. Надеемся, что мы сможем помочь ученикам основной школы с изучением сложных тем и сами получим хороший опыт.

P.S. Для участия необходимо, чтобы родитель заполнил регистрационную форму, в которой указываются не предметы и темы, по которым нужно ”подтянуть” ребенка. Школьники готовы помогать бесплатно, на волонтерских началах, потому что многие из них задумываются о том, чтобы связать свою жизнь с педагогикой или общественной деятельностью. В команде юных репетиторов есть как двуязычные, так и эстоноязычные ребята.

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