Cтаршеклассники из Ласнамяэ помогают школьникам с домашкой во время дистанционного обучения. Самый большой спрос — на эстонский язык

Группа старшеклассников, готовых прийти на помощь, состоит примерно из 10 ребят. Сейчас они активно ведут набор тех, кому требуется дополнительная помощь старших, чтобы разобраться в материале: ведь родители работают и не всегда могут уделить 100% своего внимания ребенку.

О том, как проект будет работать и как можно обратиться за помощью, рассказывает школьник Марк Ефимов, один из авторов идеи.

Как вам пришла такая идея?

В период кризиса очень важно помогать друг другу, помогать тем, кому нужна помощь. Мы не раз замечали между собой, что нам гораздо легче друг другу что-то объяснить, если кто-то что-то не до конца понимает. Возможно, такой подход поможет и ребятам более младшего возраста что-то понять. Именно поэтому я и мой друг Йоханнес Аллас собрали команду из активных учеников 10-12 классов и решили помощь ученикам помладше, с 3-го по 9-й класс.

Где вас можно найти? Есть сайт или группа в соцсетях?

У нас уже есть зарегистрировавшиеся и завтра мы уже начинаем проводить первые консультации. Так как эта инициатива появилась у нас ”среди друзей”, то сайта или групп в соцсетях у нас нет. Мы просто создали регистрационную форму (найти ее можно здесь) и дальше общаемся через электронную почту. А вообще, мы уже связались со школами, выставили посты в социальных сетях и уже имеем определенный отклик, у нас уже более 40 репостов.

А на какие предметы наибольший спрос?

Как правило, обращаются именно с просьбой помочь с эстонским языком. Среди тех, кто уже оставил заявку, подавляющее большинство — все-таки русские. И это не потому, что русскоязычные хуже усваивают материал, а потому, что мы используем в большей степени русскоязычные каналы распространения информации. Но в планах у нас есть связаться с эстонскими школами и попросить их распространить информацию среди учеников. Надеемся, что мы сможем помочь ученикам основной школы с изучением сложных тем и сами получим хороший опыт.

P.S. Для участия необходимо, чтобы родитель заполнил регистрационную форму, в которой указываются не предметы и темы, по которым нужно ”подтянуть” ребенка. Школьники готовы помогать бесплатно, на волонтерских началах, потому что многие из них задумываются о том, чтобы связать свою жизнь с педагогикой или общественной деятельностью. В команде юных репетиторов есть как двуязычные, так и эстоноязычные ребята.