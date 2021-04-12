Экономика
12.04.2021, 16:10

Страны Балтии впервые отключили импорт электроэнергии из России. Цены могут повыситься

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Elektriarvest on suurem osa võrgutasu, mis läheb elektri kodudesse toimetamiseks vajaliku taristu ülalpidamiseks ja arendamiseks.
Elektriarvest on suurem osa võrgutasu, mis läheb elektri kodudesse toimetamiseks vajaliku taristu ülalpidamiseks ja arendamiseks.
Foto: Argo Ingver
Страны Балтии впервые полностью отказались от электроэнергии из РФ на время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ, намеченному на 2025 год, сообщает "КоммерсантЪ".

Коммерческие поставки электроэнергии между Центральной Россией и Латвией в течение 8 и 11 апреля были прекращены, сообщили источники ”Ъ”. Как раз в эти дни проходили испытания по отключению ЛЭП между Белоруссией и Литвой для проверки энергосистем перед полным выходом балтийских стран из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва).

Энергокольцо БРЭЛЛ соединяет энергосистемы пяти стран со времен СССР, что позволяет вести между ними перетоки электроэнергии. Балтийские страны хотят выйти из БРЭЛЛ к 2025 году, соединив свои энергосистемы с континентальной Европой и Скандинавией. Экспорт из РФ в энергодефицитный регион прекратится, а Калининградская область будет изолирована.

”У решения стран Балтии выйти из БРЭЛЛ, очевидно, вполне политический подтекст”,— полагает Владимир Скляр из ”ВТБ Капитала”. Уровни цен в рамках единой энергосистемы РФ существенно ниже европейских по многим причинам, добавляет он. Поэтому, считает эксперт, вполне разумно ожидать общего повышения уровня цен на электроэнергию в странах Балтии после выхода из БРЭЛЛ.

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