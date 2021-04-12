Школы в полном объеме сразу открыты не будут. Завтра правительство обсудит возможное ослабление ограничений

Она отметила, что у правительства имеется план и конкретные договоренности по измерению уровня опасности, однако следует еще проконсультироваться с научным советом. ”Я бы не стала озвучивать эти планы прежде, чем они будут утверждены”, — сказала премьер.

Каллас пояснила, что завтра решение будет приниматься не на основании текущего положения дел, а на основании прогнозов. ”Через две недели ситуация может сложиться таким образом, что мы сможем кое-что сделать [по части ограничений]". Смягчение ограничений будет происходить таким же образом, как и введение. Сразу всего открывать не будут, шаги назад будем делать постепенно. То есть, например, сразу школы в полном объеме мы открывать не будем, сначала мы перейдем на тот уровень, на котором мы находились перед закрытием”, — сказала Каллас.