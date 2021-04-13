ФОТО | В эстонском магазине из коробки с бананами выполз экзотический паук

Арахнолог Март Меристе не смог определить вид паука по одной только фотографии, но предположил, что паук не ядовитый и может принадлежать к семейству воронковых пауков или пауков-филодромидов.

По его словам, паук не напоминает внешне ни одного известного ядовитого паука. Он добавил, что возможно паук попал в магазин не с юга, а заполз в коробку с бананами из складского помещения.