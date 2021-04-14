Время внутреннего туризма: почему LuxExpress так и не открыл рейс до Хийумаа

До Сааремаа можно доехать на автобусе LuxExpress: из Таллинна каждый день выезжают автобусы до Курессааре. Услугу путешествия на второй по величине эстонский остров Хийумаа компания не предлагает.

"Тут несколько причин. 1. Все основано на доходах от продажи билетов. На Хийумаа население в три раза меньше, чем на Сааремаа. Регион популярный, но все равно отстает от соседнего острова. 2. Паромное сообщение между материком и островом редкое. Чтобы переехать на автобусе, ты должен попасть на паром, который отправляется лишь несколько раз в день. Плюс на этих суднах уже работают конкуренты", — заверил Сцимборский.

Cейчас до столицы Хийумаа можно доехать за 4 часа на автобусах GoBus. Отправления два раза в день.

Андрей признался, что они рассматривают варианты создания рейса до Кярдла. "Мы оценивали рынок. Никогда не говори никогда. Может, однажды, мы и запустим автобус до Хийумаа", — добавил представитель LuxExpress.

По его словам, самый популярный маршрут в докризисное время это Таллинн-Тарту. "Если судить по количеству пассажиров на один рейс, то это именно путь из столицы в студенческую столицу". До кризиса автобус отправлялся 33 раза в день — в одну сторону и обратно, с 6 утра до 11 вечера.