ФОТО | В центре Таллинна автомобиль сдавал назад и сбил пожилую женщину

ДТП произошло в 12 часов возле Ластекоду, 13, где автомобиль Volvo V70 при движении задним ходом сбил пожилую женщину.

Пострадавшая застряла под колесами, так что потребовалась помощь спасателей.



Точные обстоятельства аварии уточняются.

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