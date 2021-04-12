12.04.2021, 13:50
ГРАФИК | Какие фирмы получили самую большую компенсацию от Кассы по безработице за март
Foto: Ilmar Saabas
В таблице компенсаций Кассы по безработице за март среди различных предприятий есть и культурные учреждения.
Самую большую компенсацию в марте получило предприятие Hansaliin. Размер компенсации составил 762 403 евро и ее назначили 714 работникам.
На втором месте фирма HT Laevateenindus с 548 190 евро, который будут поделены между 417 работниками.
Третье места занял Оперный театр "Эстония" с 442 897 евро для 387 работников.
Среди получателей пособия есть также Tallink, Kaubamaja, Таллиннский аэропорт и другие.