"Кремль пытается использовать пандемию в своих целях". КаПо представила новый ежегодник

В ежегоднике отмечается, что Кремль использовал вызванную коронавирусом пандемию в пропагандистских целях. ”Дети некоторых членов ”Ночного дозора” стали участвовать в публичных акциях протеста”, — сказал генеральный директор КаПо Арнольд Синисалу.

При этом, как отметил он, русскоязычную молодежь Эстонии не сильно интересует российская политика. Свою роль играет и то, что руководители ”Ночного дозора” и других подобных движений не заинтересованы в передаче власти, поскольку приход молодых активистов поставит под удар их доходы, положение в обществе и отношения с посольством РФ. По этой причине во главе ”нового поколения” стоят дети представителей ”старого поколения”.

По словам Синисалу, приоритет Кремля — работа с молодежью: ”Поскольку тема важная, молодежные проекты финансируются в порядке приоритета. Это означает маленький, но стабильный доход для организаторов”.

Тем не менее, за антикоронавирусными протестами в Эстонии вряд ли стоит Москва напрямую. ”На протестах очень много разных людей. Вопрос в том, чем эти люди недовольны. Кто-то боится расширения полномочий полиции, кто-то выступает против ношения масок”, — сказал Синисалу и добавил, что ситуация утомила всех.

Как бы то ни было, это не означает, что Кремль не пытается использовать вызванную коронавирусом неразбериху в своих целях. ”Сначала по примеру российской правящей верхушки были предприняты попытки сделать из коронавирусной темы т. н. вопрос веры”, — написано в ежегоднике. Эта стратегия однако провалилась, поскольку интерес русскоязычного населения к официальной государственной информации и русскоязычным новостям ERR резко вырос.

В книге отмечается, что Россия по-прежнему ведет агрессивную разведдеятельность, однако внимание следует обратить и на Китай. Нельзя исключить в Эстонии и угрозу терроризма и радикальных настроений.

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