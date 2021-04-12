Вы не поверите: подделывают даже продукты питания — и подделку становится все труднее обнаружить

Менеджер по качеству Rimi Альгис Мурумаа отметил, что мошенничество происходит по-разному в разных группах продуктов питания, и его нелегко обнаружить: большая часть подделок совершается в категории масел и жиров, а также рыбы и мясных продуктов.

”Один из наиболее распространенных способов мошенничества — разбавление продуктов; например, мед и оливковое масло”, — сказал Альгис Мурумаа. ”Также некоторые натуральные компоненты заменяют синтетическими, например мед сахарным сиропом. Мошенничество также включает в себя сокрытие использования лекарств в животноводстве, птицеводстве и рыбоводстве. Кроме того, иногда производители химически окрашивают продукты, чтобы они выглядели свежими. Красивые зеленые оливки или розовая рыба гораздо больше привлекают покупателей, чем натуральное сырье серого оттенка. Точно так же иногда для улучшения вкуса в продукты добавляют ингредиенты, которые запрещены для употребления в пищу или не указаны в составе — например, сахар в соке. Конечно, одной из разновидностей мошенничества является подделка известных брендов и предоставление неверной информации о продуктах”, — объяснил Мурумаа.

”В 2020-м году мы наконец совершили важный шаг и разработали программу по проверке подлинности и предотвращению подделки пищевых продуктов”, — подтвердил менеджер по качеству Rimi. ”Программа включает как предотвращение мошенничества при разработке продуктов, так и мониторинг пищевых продуктов для своевременного обнаружения подделок. Мы разработали специальный план по борьбе с мошенничеством в сфере пищевых продуктов, в рамках которого проверяются наиболее уязвимые группы продуктов и соответствие состава продукта этикетке. Обязанность Rimi — обезопасить клиентов от продуктов, фактический состав которых не соответствует описанию на этикетке”.