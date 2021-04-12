ФОТО | В Белый зал Рийгикогу вернулись флаги ЕС(7)
Тогда Пыллуаас сказалDelfi, что флаги убрали, поскольку Эстония больше не является председателем Совета ЕС. "Я на прошлой неделе попросил заменить флаги эстонскими флагами, поскольку мы отмечали 100-й день рождения эстонского парламента. К тому же, флаги ЕС принесли в Белый зал в 2017 году, когда Эстония была председателем Совета ЕС", — сказал он.
"Поскольку Эстония больше не является председателем Совета ЕС, я попросил заменить флаги эстонскими", — добавил Пыллуаас.
17 марта социал-демократы подарили новому спикеру Рийгикогу Юри Ратасу флаг ЕС. При вступлении в должность Ратас сказал, что наряду с флагом Эстонии в здании парламента должен находиться и флаг ЕС.
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