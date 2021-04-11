Молодой мужчина насмерть разбился на квадроцикле, шестилетнего мальчика доставили с места происшествия в больницу

По первоначальным данным, двигавшийся по гравийной дороге квадроцикл выехал c дороги и врезался в дерево.

"Повреждения, полученные водителем, были настолько тяжкие, что мужчина скончался на месте происшествия. Приношу соболезнования близким погибшего", — сказал оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Свен Янсон.

Скорая помощь доставила пострадавшего ребенка в больницу.

"И на водителе, и на пассажире были шлемы, но, с сожалению, средства защиты не всегда могут уберечь от самого страшного. Управляя квадроциклом, водитель должен считаться с особенностями этого транспортного средства и помнить, что по сравнению с автомобилем и водитель, и пассажир защищены гораздо меньше", — добавил Янсон.

Все обстоятельства этого ДТП выяснит уголовное делопроизводство.

В 2020 в ДТП с участием квадроциклов погибло трое человек и пострадало 14 человек.

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