Сегодня состоится ”Тотальный диктант”

В связи с ограничениями, вызванными эпидемической ситуацией в стране, диктант пройдет только в режиме онлайн. Две главные площадки организованы на онлайн-платформе ZOOM.

В этом году участники диктанта смогут его не только написать, но и посмотреть. Рассказ известного российского писателя Дмитрия Глуховского, который он написал специально для ”Тотального диктанта”, стал основой для одноименного короткометражного фильма, и в эту субботу только участники акции всемирной грамотности смогут увидеть премьеру фильма ”Обещания”. В съемках приняли участие Павел Деревянко, Диана Пожарская (сериалы ”Кухня” и ”Отель Элеон”; Фильм ”Отель Белград”), Анна Слю (”Ночной Дозор”, ”Дневной Дозор”) и Ирина Чериченко.

Первый ”Тотальный диктант” провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 16 лет акция приобрела всемирный масштаб: её организует фонд ”Тотальный диктант”, расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтёры в разных уголках планеты. В 2020 году ”Тотальный диктант” написали свыше 270 тысяч участников из 109 стран.